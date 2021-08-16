مدينة زويل: إغلاق باب القبول سبتمبر المقبل.. والتقدم عن طريق الموقع الرسمي فقط

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قال الدكتور محمود عبدربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إن جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمدينة تستعد لقبول دفعة جديدة من طلاب مصر النابهين ببرامج دراسية متميزة معتمدة محليا، مضيفا أن الجامعة في طريق الحصول على الاعتماد الدولي قريبا.

وأشاد عبدربه بما يقدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار وبصفته أيضا رئيس مجلس أمناء المدينة فيما يتعلق بالدعم الكامل للمدينة وطلابها وتوفير منح دراسية للطلاب جزئية وكاملة طبقاً للقدرة المالية للطلاب وموارد المدينة المالية وبما يسهم في توفير مناخ علمي وتعليمي متميز اتسمت به مدينة زويل خلال الأعوام الماضية ما ساعد في تخريج دفعات أربعة في تخصصات علمية دقيقة لجيل جديد قادر على التفكير الناقد والمبتكر للإسهام في مسيرة مصر الناهضة.

وتم فتح باب القبول بجامعة العلوم والتكنولوجيا لكل الطلاب الراغبين في تسجيل أماكنهم بالمدينة من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات أجنبية ويستقبل المقر الرسمي للمدينة الكائن بحدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة على مدار أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالجامعة للعام الدراسي 2021/2022 حتى الأول من سبتمبر لعام 2021 وذلك طبقاً لمعايير القبول بالجامعة المعلنة عبر الموقع الرسمي لمدينة زويل www.Zewailcity.edu.eg وليس من خلال مكتب التنسيق، فقط من خلال الموقع الرسمي لمدينة زويل.

يذكر أن مدينة زويل خرجت من جامعتها حتى الآن 5 دفعات وبلغت نسبة توظيف خريجيها 90%؜ خلال الشهور الثلاثة الأولى بعد التخرج في الوقت الذي تبلغ نسبة التوظيف العالمية 60% خلال 6 شهور، وهو ما يعكس جودة التعليم بمدينة زويل الذي يضاهي أرقى المعايير العالمية إضافة إلى حصول نسبة كبيرة من الخريجين على منح كاملة بكبرى الجامعات العالمية للحصول على درجة الدكتوراة مباشرة دون حصولهم على الماجستير وتوقيع بروتوكولات تعاون مع هذه الجامعات لمنح شهادات مشتركة على مستوى الماجستير والدكتوراه.

وتتميز الدراسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل تخصصاتها الحديثة التي تواكب الثورة الصناعية الرابعة وتتضمن الدراسة مسار هندسي يمنح درجة البكالوريوس في الهندسة في تخصصات:

١- هندسة الطاقة الجديدة والمتجددة

٢- هندسة النانو تكنولوجي

٣- هندسة الطيران

٤-هندسة البيئة

٥- هندسة الفضاء والمعلومات

ودرجة بكالوريوس علوم في تخصصات:

١- العلوم الطبية الحيوية

٢- فيزياء الأرض والكون

٣- علوم المواد

٤- علوم النانو