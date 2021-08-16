رئيس جامعة عين شمس يكرم فريق المستشفى الميداني

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كرم الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الاثنين، فريق المستشفى الميداني من الأطباء والأطقم الطبية وهيئة التمريض والفنيين والإداريين والعاملين، وذلك بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وخلال كلمته، ثمّن المتيني، جهود الفريق المسؤول عن العمل داخل المستشفى الميداني، مؤكداً أن الجهد الذي بذلوه هو عمل نفتخر به جميعا وواجب وطني عملنا فيه جميعا بجد وحب وإخلاص.

وأوضح أن تدشين المستشفى الميداني تم في 15 يوما فقط نجحت خلالها جامعة عين شمس في تنفيذ وتجهيز مستشفاها الميداني، لمواجهة جائحة كورونا العالمية، لتكون أول مستشفى على مستوى الشرق الأوسط تقدم هذا النوع من الخدمة الطبية بكفاءة ومعايير جودة عالمية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارة، قد أطلق إشارة بدء العمل بالمستشفى الميداني لجامعة عين شمس وبتكلفة بلغت 34 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية بلغت 200 سرير، في يونيو للعام الماضي.

ونجح مستشفى عين شمس الميداني في تقديم الخدمة الطبية المتميزة للمواطن المصري على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية مجاناً وبلا مقابل.

وتم تقديم الخدمة الطبية لعلاج الحالات المرضية المختلفة، ومنها استقبال المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وكذا توفير العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة.

ويقع المستشفى الميداني على مساحة 4600 م2، بإجمالي عدد أسرّة بلغ 200 سرير، منها 165 سرير إقامة، و11 سرير للرعاية المركزة والعزل، و8 أسرّة للفرز، والأسرّة المتبقية لخدمة الأطقم الطبية والعاملين.

كما ضم المستشفى وحدة رعاية مركزة لاستيعاب الحالات المترددة على المستشفى، حيث وصلت الحالات التي تم استقبالها شهرياً إلى 300 حالة وتم تحقيق نسب شفاء مرتفعة.

وخلال الاحتفالية، شدد المتيني على أهمية تلقي اللقاح واعتبار ذلك أمر وجوبي قبل بدء الدراسة في أكتوبر المقبل، وذلك بعد القرار الصادر من الجامعة في هذا الشأن.

وشهد الحفل توزيع شهادات التقدير على المكرمين وتبادل الصور التذكارية.