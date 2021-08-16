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محترف "الشباب": "الهلال" فريق رفيع المستوى.. والبطولة "" مليئة بالحيوية والقوة

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محترف "الشباب": "الهلال" فريق رفيع المستوى.. والبطولة "السعودية" مليئة بالحيوية والقوة محترف "الشباب": "الهلال" فريق رفيع المستوى.. والبطولة "" مليئة بالحيوية والقوة
أشاد بمستوى عدد من اللاعبين في الأندية الكبيرة

محترف

تحدث المحترف في صفوف نادي الشباب اللاعب ألفريد ندياي عن تجربته في الملاعب ، وعن الحياة في الرياض في تصريحات لصحيفة wiwsport الفرنسية.

وقال اللاعب: إن الشباب قدّم موسماً جيداً للغاية الموسم الماضي، وإن لديهم فرصة جيدة للمنافسة أكثر وأكثر على البطولات في الموسم الحالي.

وعن أبرز الفرق التي واجهها قال: إن "الهلال" فريق مثير للإعجاب، ورفيع المستوى، وهو من أكبر الفرق الآسيوية.

وعن أبرز اللاعبين الذين نالوا اعجابه قال: "لست معجباً بأحد، فأنا لعبت في دوريات قوية للغاية، لكن هنا لاعبون جيدون مثل بيتي مارتينيز ورومارينهو، بالإضافة للأسماء المعروفة مثل قوميز وكاريلو وجيوفينكو.

كما تحدث عن الدوري، حيث قال: إن المسابقة هنا ليست مسابقة للمتقاعدين على الإطلاق كما يطلق في أوروبا، بل هي مسابقة قوية ومليئة بالحيوية والتنافسية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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