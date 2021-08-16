جلا هشام: حلمت بالعمل مع يحيى الفخراني وسعيدة بتعاوني مع كريم الشناوي

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قالت الفنانة جلا هشام، إن العمل مع الفنان يحيى الفخراني خلال مسلسل «نجيب زكي زركش» كان حلماً لها وأنها سعت للأمر كثيراً.
واوضحت هشام، في تصريحات إذاعية: «حضرت له عملا مسرحيا في 2015 ولنك لم أحظ بفرصة للحديث معه، وبعد 6 سنوات وقفت أمامه في المسلسل»، وتابعت: «تقدمت لعمل كاستينج للدور وبعدها تم الموافقة وبدأت في التحضير وكان أول مشهد أمام الفخراني له رهبة كبيرة».
ووصفت جلا هشام الفنانة أنوشكا بأنها ألطف السيدات التي تعاملت معها، لأنها كانت داعمة لها كثيراً وقدمت لها العديد من النصائح المفيدة، مضيفة: «كنت خائفة من أن الجمهور يعتقد أن الثلاث أدوار التي شاركت فيها في رمضان أشبه لبعضهم البعض، وحاولت كثيرا التنوع بين الأدوار».
وعن دورها في مسلسل «موسى» مع محمد رمضان، قالت جلا هشام: «تعلمت اللغة الفرنسية بشكل مكثف من صديقة لي، بجانب الكثير من التمارين التي قمت بها من أجل تعلم ركوب الخيل»، معربة عن سعادتها بالدور الذي قدمته في «خلي بالك من زيزي»، وتعاونها مع المخرج كريم الشناوي، وقالت: «الشناوي من المخرجين الذي كنت أتمني العمل معهم، والتعامل معه مريح بشكل كبير وقمت بالتحضير للدور من خلال جلسات كثيرة مع الشناوي».