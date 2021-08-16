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جلا هشام: حلمت بالعمل مع يحيى الفخراني وسعيدة بتعاوني مع كريم الشناوي

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جلا هشام: حلمت بالعمل مع يحيى الفخراني وسعيدة بتعاوني مع كريم الشناوي جلا هشام: حلمت بالعمل مع يحيى الفخراني وسعيدة بتعاوني مع كريم الشناوي

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قالت الفنانة جلا هشام، إن العمل مع الفنان يحيى الفخراني خلال مسلسل «نجيب زكي زركش» كان حلماً لها وأنها سعت للأمر كثيراً.

واوضحت هشام، في تصريحات إذاعية: «حضرت له عملا مسرحيا في 2015 ولنك لم أحظ بفرصة للحديث معه، وبعد 6 سنوات وقفت أمامه في المسلسل»، وتابعت: «تقدمت لعمل كاستينج للدور وبعدها تم الموافقة وبدأت في التحضير وكان أول مشهد أمام الفخراني له رهبة كبيرة».

ووصفت جلا هشام الفنانة أنوشكا بأنها ألطف السيدات التي تعاملت معها، لأنها كانت داعمة لها كثيراً وقدمت لها العديد من النصائح المفيدة، مضيفة: «كنت خائفة من أن الجمهور يعتقد أن الثلاث أدوار التي شاركت فيها في رمضان أشبه لبعضهم البعض، وحاولت كثيرا التنوع بين الأدوار».

وعن دورها في مسلسل «موسى» مع محمد رمضان، قالت جلا هشام: «تعلمت اللغة الفرنسية بشكل مكثف من صديقة لي، بجانب الكثير من التمارين التي قمت بها من أجل تعلم ركوب الخيل»، معربة عن سعادتها بالدور الذي قدمته في «خلي بالك من زيزي»، وتعاونها مع المخرج كريم الشناوي، وقالت: «الشناوي من المخرجين الذي كنت أتمني العمل معهم، والتعامل معه مريح بشكل كبير وقمت بالتحضير للدور من خلال جلسات كثيرة مع الشناوي».

المصرى اليوم

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