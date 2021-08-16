«واشنطن بوست»: رفع علم «طالبان» فضح حدود القوة الأمريكية

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قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، ساهمت فيما أسمته «الإجلاء الفوضوي لأفراد الحكومة الأفغانية»، بعدما قررت الانسحاب من المشهد الأفغاني بشكل مفاجئ وأجلت العاملين بسفارتها في كابول، التي باتت «مهجورة» في أعقاب دخول طالبان العاصمة الأفغانية كابول، أمس الأحد.

واستنكرت الصحيفة الأمريكية ما أسمته «الانتهاء الفوضوي للوجود الأمريكي في أفغانستان»، بعد 20 عامًا كاملة، فيما سيطر مقاتلو طالبان على كابول يوم الأحد؛ الأمر الذي «سلم مقاليد الحكم للجماعة المتشددة، وهو أمر تسعى إليه منذ عقدين كاملين، بعدما انهارت الحكومة المدعومة من الغرب وفر الرئيس الأفغاني».

وألمحت «واشنطن بوست» بأن البنتاجون أسهم في إجلاء أعضاء الحكومة الأفغانية الهاربة، لاسيما الرئيس الأفغاني، مستندة إلى بيان وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» والذي قيل فيه إن ما يصل إلى 6000 جندي أمريكي سينتشرون في المطار لإجلاء الأفراد الأمريكيين.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن مقاتلي طالبان الذين بدأوا غزواتهم في كل مراكز المقاطعات الأفغانية خلال الأسبوع الماضي، لم يواجهوا أي مقاومة تُذكر عند دخولهم العاصمة كابول عبر شوارعها الرئيسية صباح الأحد، في إشارة إلى تمرير الحكومة الأمريكية لهم، لافتة إلى أن استيلاء طالبان على العاصمة كابول مترامية الأطراف لم يكن مفاجئًا إنما استغرق سنوات في التبلور مما يشير إلى الفشل الأمريكي.

وأضافت «واشنطن بوست» أنه بحلول المساء كانت طالبان تجري مقابلات تليفزيونية في القصر الرئاسي الفخم، بعد ساعات قليلة من هروب الرئيس الأفغاني من أفغانستان، لافتة إلى ما أسمته مساعدة البنتاجون الأمريكي في «عمليات النزوح الجماعي اليائس» في مطار كابول، حيث طالب الجنود الأمريكيون الآلاف من الناس بالصعود على متن الرحلات الجوية بعد أن تم إنزال العلم الأمريكي من السفارة الأمريكية في كابول وباتت مهجورة.

وقالت «واشنطن بوست» إن لقطات مقاتلي طالبان وهم يحملون البنادق ويحتلون القصر الرئاسي ليرفعوا العلم الوطني الأفغاني فضحت «الجهود الأمريكية الفاشلة لتغيير المجتمع الأفغاني والتي كلفت أمريكا تريليون دولار فضلًا عن خسارة الآلاف من الأرواح»، ونقلت عن مايكل كوجلمان، الباحث الأفغاني في مركز ويلسون قوله: «رفع علم طالبان فضح حدود القوة الأمريكية، وإنه بعد عقود من الآن سيتم الاستشهاد بهذه الصور كمثال حي على حدود القوة الأمريكية، وعدم قدرتها على خوض الحروب الحديثة بفاعلية أو إنهائها بشروط مواتية».

وردًا على سؤال حول المقارنات مع مغادرة الولايات المتحدة لفيتنام في عام 1975، قال وزير الخارجية أنطوني بلينكن، في برنامج «هذا الأسبوع» على شبكة ABC News: «هذا ليس سايجون بشكل واضح، لكن الاندفاع المسعور نحو المخارج لم يخرج بأي شيء سوى الانسحاب الهادئ والمنظم الذي وعدت به الإدارة».

إلى هذا، ومع تطويق طالبان كابول ثم دخولها القصر الرئاسي يوم الأحد، انتقل الموظفون الأمريكيون من سفارة بلادهم إلى المطار مع القائم بأعمال السفير الأمريكي روس ويلسون، الذي غادر المجمع الأمريكي مترامي الأطراف وأنزل العلم الأمريكي من فوق مبنى السفارة.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صدر عنها في ساعة متأخرة من مساء الأحد، أنه تم نقل «جميع موظفي السفارة» إلى المطار.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن المطار أعيد فتحه أمام الرحلات التجارية، لكن العديد من الأمريكيين والأفغان الذين يسعون للفرار قالوا إنهم أُبلغوا بإلغاء الرحلات الجوية، وقال مسؤولون إنهم يأملون في أن تسمح لهم طالبان بمواصلة الرحلات الجوية خلال الأيام القليلة المقبلة.