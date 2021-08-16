إقامة بارالمبياد طوكيو دون جمهور بسبب جائحة كورونا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قالت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو للصحفيين، اليوم الإثنين، إن الجهات الأربع المعنية بالألعاب البارالمبية اتفقت على إقامة المنافسات دون جماهير.

وتنطلق الألعاب البارالمبية في 24 أغسطس الجاري، وتمتد حتى الخامس من سبتمبر المقبل.

واختتمت منافسات أولمبياد طوكيو 2020 في وقت سابق هذا الشهر بعد إقامة الألعاب دون جماهير أيضًا بسبب وباء كورونا.

بدأت في أنحاء اليابان الفعاليات المرافقة لعملية إضاءة شعلة دورة الألعاب البارالمبية المقررة في طوكيو، تمهيدا لانطلاق أكبر حدث رياضي لذوي الإعاقة، لكن جرى تقليص مسار تتابع الشعلة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وعلى هامش مسار الشعلة، جرى تنظيم سلسلة من الأحداث للترويج للدورة البارالمبية المقررة خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن الشعلات الخاصة بالبارالمبياد من المقرر أن يتم تجميعها عبر أكثر من 800 بلدية في أنحاء اليابان وضمها إلى الشعلة المضاءة في ستوك مانديفيل ببريطانيا التي تعتبر مهد الحركة البارالمبية.

وتستمر الفعاليات التي تقام على هامش إيقاد الشعلة البارالمبية على مدار 5 أيام في 43 من أصل 47 محافظة يابانية لن تشارك في تنظيم الدورة البارالمبية.

وستحدد كل محافظة مكان إقامة الفعاليات وسبل إيقاد الشعلة، على أن يتم إحضار هذه الشعلات إلى طوكيو في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وخلال الفترة من غدا الثلاثاء وحتى 20 من الشهر الجاري، ستقيم المحافظات الأربع التي تستضيف البارالمبياد أحداثا متعلقة بإضاءة الشعلة.

وسيتم توحيد الشعلة التي أضيئت في الدولة المنظمة مع الشعلة التي أضيئت في بريطانيا في حفل يقام في طوكيو يوم 20 أغسطس الجاري، قبل أن يبدأ تتابع الشعلة قبل الحفل الافتتاحي في الملعب الوطني بطوكيو.