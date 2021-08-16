الكاف يجرى قرعة كأس أمم أفريقيا غدًا في ياوندى بالكاميرون

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تترقب الجماهير الأفريقية نتيجة قرعة كأس الأمم الأفريقية التى تقام غدا فى العاصمة الكاميرونية ياوندى مستضيف الماراثون الإفريقية.

ويعتبر المنتخب المصري بقيادة مهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح من أبرز المرشحين لإحراز اللقب إلى جانب الجزائر حامل لقب أخر نسخة التى أقيمت فى مصر و الكاميرون والسنغال وتونس.

يذكر أن الكاميرون اضطرت إلى تأجيل البطولة القارية مرتين بسبب تداعيات فيروس كورونا.

و توزيع المنتخبات على مختلف المستويات خلال القرعة:

المستوى الأول: الجزائر، الكاميرون، السنغال، تونس، المغرب ونيجيريا

المستوى الثاني: مصر، غانا، كوت ديفوار، مالي، بوركينا فاسو وغينيا

المستوى الثالث: الرأس الاخضر، الغابون، موريتانيا، سييراليون، زيمبابوي وغينيا بيساو

المستوى الرابع: مالاوي، السودان، غينيا الاستوائية، جزر القمر، اثيوبيا وجامبيا.

كان كاف قد قرر حرمان 8 دول أفريقية من استضافة مبارياتها المقررة على أرضها في تصفيات كأس العالم في الشهر المقبل، بعد اعتبار ملاعبها غير مؤهلة لاستضافة مباريات دولية وبالتالي تقرر إقامة هذه المباريات في ملاعب محايدة، والدول التي تقرر إقامة مبارياتها على ملاعب محايدة هي «بوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وجيبوتي وغينيا بيساو ومالاوي ومالي وناميبيا والنيجر».

وجاء القرار بعد زيارة فريق من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، ملاعب هذه الدول وبعد مراجعة الملاعب الأفريقية بصورة شاملة في العام الماضي أيضا.

ووجهت تحذيرات إلى بعض الدول بضرورة تطوير ملاعبها وإلا واجهت المنع من استضافة مباريات دولية.