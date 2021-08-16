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مقتل عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بأسيوط

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مقتل عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بأسيوط مقتل عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بأسيوط

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أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بأسيوط .

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين: «استهدفت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي عنصرين إجراميين شقيقان من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أحدهما سبق اتهامة في 8 قضايا ما بين» سلاح، مقاومة سلطات، مخدرات، بلطجة، سرقة، خطف«محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضيتين و7 سنوات في قضية أخرى، والآخر سبق اتهامة في قضية»استعراض قوة«، مقيمين بدائرة مركز ساحل سليم».

وأضافت: «ولدى وصول القوات إلى محل إقامتهما بادرا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاه القوات فبادلتهما بالمثل حتي تم إسكات مصدر النيران وأحكمت السيطرة، وبتمشيط المنطقة المحيطة بمسكنهما عثرت القوات على جثة الأول وبجوارها رشاش جرينوف وصندوق ذخيرة بداخله عدد من الطلقات وقنبلة غاز و2 كيلو بانجو و14 تذكرة هيروين».

وتابعت: «كما عثرت على جثة الثاني وبجوارها بندقية آلية و4 خزينة وعدد من الطلقات وقنبلة f1 و750 جرام حشيش، وبتفتيش مسكن الأول عُثر على مبلغ مالي من حصيلة بيع المواد المخدرة»

المصرى اليوم

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