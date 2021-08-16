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الأمن العام يضبط 10 طرب مخدرات و2 بندقية آلية بحوزة عنصرين إجراميين

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الأمن العام يضبط 10 طرب مخدرات و2 بندقية آلية بحوزة عنصرين إجراميين الأمن العام يضبط 10 طرب مخدرات و2 بندقية آلية بحوزة عنصرين إجراميين

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قام قطاع الأمن العام عقب تقنين الإجراءات بحملة مكبرة بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى لاستهداف اثنين من العناصر الإجرامية (سبق اتهام أحدهما فـى 7 قضايا ضرب، سرقة بالإكراه، شروع فـى قتل، إطلاق أعيرة نارية ومطلوب التنفيذ عليه فـى قضية شروع فـى قتل ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية إخفاء مسروقات).

أكدت التحريات قيامهما بالإتجار علانية فـى المواد المخدرة وفرض السيطرة والقيام بأعمال البلطجة بمنطقة منشية عاصم بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (2 بندقية آلية - عدد من الطلقات النارية - 10 طرب لمخدر الحشيش- كمية من مخدر البانجو).

المصرى اليوم

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