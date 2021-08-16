«لو هتسيب» لمحمد حماقي تحقق 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب

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حققت أغنية «لو هتسيب» للنجم محمد حماقي 5 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب منذ طرحها.

وكان محمد حماقي قد طرح الخميس الماضي أغنية «لو هتسيب» والتي تعد ثاني أغنيات ألبومه الجديد «يا فاتني».

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم وديجيتال ماستر طارق مدكور، وهي أغنية رومانسية درامية.

وطرح حماقي الأغنية عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب وتطبيقات الموسيقى المختلفة.

وتقول كلمات الأغنية:

ولو حاتسيب

حبيبي وانت ماشى خُد معاك حكايات

وخُد مواضيعنا والذكرى اللى عيشناها

ونِبقى ارتاحنا والأوجاع قسمناها

بلا متاهة

حبيبي وانت ماشى خُد معاك حكايات

وخُد مواضيعنا والذكرى اللى عيشناها

ونِبقى ارتاحنا والأوجاع قسمناها

قفلناها

ولو حاتسيب

موافقك عادى بس

تسيبني بشروطى

ماتتعبنيش

كأنك ناوى على موتي

وبدِل قلبى ده ب قلبك

وبعدها غيب

عايزنى يا حبيبي أخلي بالي من مين؟

أخلي بالى من نفسى اللى سايباني

ورايحه وراك عشان مالهاش حبيب تاني

ده انا ح أعاني

عايزنى يا حبيبى أخلى بالى من مين؟

أخلى بالي من نفسى وليه يعنى؟

وبتقولهالى وانت خلاص مودعني

طب اقنعني

وكان حماقي قد طرح منذ أيام أغنية «زيها مين» وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.