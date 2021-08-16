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"الصحة": اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة

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"الصحة": اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة "الصحة": اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة
نصحت بأخذ جرعتين للوقاية من مضاعفات متحور دلتا

قالت وزارة الصحة: إن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مؤكدةً أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا؛ للوقاية بإذن الله من مضاعفات متحور دلتا سريع الانتشار .

وفي نفس السياق، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (604) حالات مؤكدة، وتعافي (1011) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (6649) حالة؛ منها (1332) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (539129) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (524061) حالة.

وفيما يخص الوفيات، فقد تم تسجيل (7) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8419) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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