مذكرة تفاهم بين "بوابة الدرعية" و"الحياة الفطرية" لإنشاء محمية للحياة البرية

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بوادي صفار ومركز للزوار بوادي حنيفة.. وفقًا لأفضل المعايير المحلية والعالمية

وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، لتعزيز التعاون في مجال المحافظة على الحياة البرية، وتطوير محمية للحياة البرية بوادي صفار ومركزاً للتعرف على الحياة البرية بوادي حنيفة، وفقاً لأفضل المعايير المحلية والعالمية، إضافةً إلى التعاون في مجال الخطط والبرامج الخاصة بمعايير أنظمة الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي في المملكة.

وذكر الرئيس التنفيذي للهيئة جيري إنزيريلو، أن مذكرة التفاهم تعد جزءًا لا يتجزأ من توجه وسياسة الهيئة في تطبيق معايير بيئية عالمية، وتعزيز الحياة البرية في ظل البيئة الطبيعية الخلابة والمقومات المتنوعة التي تتمتع بها "جوهرة المملكة".

وأوضح أن محمية الحياة البرية التي تم إنشاؤها تستهدف المحافظة على التنوع الأحيائي والبيئات الطبيعية لوادي صفار ووادي حنيفة، وتخدم تبني نمط حياة مستدام، خاصة وأن الهيئة ستعمل على دمج المحمية البرية مع المشاريع المختلفة بوادي صفار.

وأكد أن التعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بما حققه من إنجازات بارزة في مجال الحياة البرية في العديد من المشاريع بمختلف مناطق المملكة، يمثل خطوة مهمة في دعم وتعزيز البيئة الطبيعة والحياة البرية في "جوهرة المملكة"، وأن البرامج والمبادرات والخطط التي ستعمل عليها خلال الفترة المقبلة ستسهم في تحقيق تناسق وتناغم بيئي في المنطقة، إضافةً إلى التنوع الأحيائي في المحمية المقرر إنشائها.

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي بن بهاء الدين قربان، أن أوجه التعاون تشمل تخطيط المبادرات والفعاليات التي تسهم في زيادة الوعي بقيمة المحمية، وتطبيق أعلى المعايير في جوانب المشروع كافة، سواء بالنسبة للتصاميم والأعمال الإنشائية ومعايير الحفاظ على الحياة البرية.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تشمل أيضاً التعاون في دراسة إنشاء مركز للزوار للتعرف على الحياة البرية بوادي حنيفة، وفق معايير بيئية وطبيعية خاصة، وتنظيم الفعاليات وتبادل المعرفة.

وأكد أن التعاون مع الهيئة يأتي في إطار سعي المركز الحثيث إلى التنسيق مع مختلف الجهات بهدف دعم المحافظة على الحياة الفطرية في البر والبحر وفي مواطنها الطبيعية، واستعادة نماء وازدهار الأنواع والمواطن في المملكة، وتشجيع وإجراء البحوث العلمية الخاصة بالتنوع الأحيائي الذي يعيش في البيئات الطبيعية، والعمل على إيجاد حلول مناسبة مستدامة للقضايا والتحديات الفطرية، وتطوير وتنفيذ خطط ومشروعات ومناطق محمية للحياة الفطرية، واستصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بتلك المناطق والعمل على تطبيقها.

وكانت هيئة تطوير بوابة الدرعية قد أبرمت، الشهر الماضي، مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للنباتات، بهدف التعاون في تطوير المشاريع الخاصة بالمجالات النباتية بالدرعية التاريخية، والمساهمة لتطوير حديقة وطنية خاصة بالنباتات المحلية في محافظة الدرعية.

يُشار إلى أن هيئة تطوير بوابة الدرعية تتبنى في جميع مشاريعها التطويرية نمط حياة مستدام، ومعايير بيئية عالمية في تنفيذ المشاريع التراثية والسياحية والفندقية والثقافية كافة، وسط تصاميم معمارية مستنبطة من الطراز النجدي, حيث تراعي زيادة نسب المساحات الخضراء والتشجير.

وتشمل المرحلة الأولى من مشاريعها التطويرية تأهيل نحو 2 كلم مربع من وادي حنيفة، وبساتين النخيل والمزارع القديمة في المنطقة، وإنشاء مسارات مشي جديدة، ومناطق للتنزه، ليكون الوادي بمثابة موقع مفتوح للسياح والزوار للاستمتاع بهذه المناظر الطبيعية في الهواء الطلق.