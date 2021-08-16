وكيل «أوقاف السويس»: وصول ٢ طن لحوم لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ ماجد راضي فرج، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، وصول الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها ٢ طن لحوم لمديرية أوقاف السويس بحضور المعتز بالله كمال من التفتيش الفني بوزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خصصها الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأضاف أن مشروع صكوك الأضاحي مشروع قومي ووطني يخدم اهالي المجتمع، وأن ذلك من باب المشاركة الاجتماعية تحت رعاية دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومشاركة منه لأهالي السويس.

وتابع أنه قد تم تشكيل لجنة رفيعة المستوي برئاسته وعضوية مجموعة من قيادات مديرية أوقاف السويس لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في جميع أحياء المحافظة بالتنسيق مع السيد الوزير المحافظ والسيد الأستاذ خالد سعداوي سكرتير عام المحافظة ومراعاة المناطق الأشد احتياجا والنائية في جميع أحياء المحافظة.

وشدد «راضي» في تعليماته للجنة المشكلة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا سائلا الله أن يرفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد.