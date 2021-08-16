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«صُناع الخير» تسلم مراكب صيد لصغار الصيادين بالمنزلة ضمن مبادرة «مراكب الرزق»

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«صُناع الخير» تسلم مراكب صيد لصغار الصيادين بالمنزلة ضمن مبادرة «مراكب الرزق» «صُناع الخير» تسلم مراكب صيد لصغار الصيادين بالمنزلة ضمن مبادرة «مراكب الرزق»

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نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية وضمن مبادراتها الإنسانية الرائدة «مراكب الرزق» تحت إشراف وزيرة التضامن الاجتماعى في تسليم عدد من صغار الصيادين بقرية العزيزة على بحيرة المنزلة بمحافظة الدقهلية مراكب صيد حديثة مزودة بمتور ومعدات صيد حديثة كاملة وذلك لتوفير مصدر دخل ثابت لهم ولأسرهم استثمارا لمهاراتهم التي اكتسبوها في الصيد.

وأكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير أن تسليم مراكب صيد شاملة كامل مستلزمات الصيد الحديثة لصغار الصيادين بقرية العزيزة على بحيرة المنزلة بالدقهلية يأتي كمرحلة ثانية من مراحل عمل مبادرة «مراكب الرزق» التي أطلقتها صناع الخير لدعم صغار الصيادين في تأمين مراكب صيد لهم وتحفيزهم على تطوير حرفتهم حيث سبق للمؤسسة وفى مرحلة مبادرة مراكب الرزق الأولى تسليم عدد 33 من صغار الصيادين من أهالى قرية السمطا بحرى بمحافظة قنا مراكب صيد أيضاً ودعمهم بأدوات صيد حديثة وعمل ثلاجة حفظ للأسماك حتى يتثنى لهم الحفاظ على ما يصطادونه حتى يتم تسويقه بالشكل الأفضل.
وأشار عبدالجليل إلى أن صناع الخير حرصت على أن يكون المستفيدين من استلام مراكب الرزق بقرية العزيزية بالدقهلية ممن يعولون أسرا كبيرة ولا يملكون مراكب صيد بالفعل ويملكون مهارات في احتراف مهنة الصيد وأن المراكب التي تم تسليمها لصغار الصيادين تم تسليمها بالمجان تماماً لهذه الأسر بالإضافة إلى معدات الصيد دون أن يتكلف الصياد المستفيد أي تكلفة مادية على الإطلاق.
يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية قد تبنت ومنذ انطلاق عملها التنموى الخيرى استراتيجية عمل تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشرائح الأكثر احتياجاً من خلال استثمار قدراتهم ومهاراتهم التي اكتسبوها أو إكساب الأهالى مهارات من خلال التدريب والتأهيل على بعض الحرف التي تتناسب مع البيئة المعيشية التي تحيط بهم حيث نجحت صناع الخير في توفير فرص عمل لعدد كبير من أهالي قرية دار السلام بالفيوم من خلال إنشاء مصنع للسجاد اليدوى بالقرية مستهدفة خلق نموذج عملى في عودة القرية المصرية للقرية المنتجة ذات المنتج الواحد.

المصرى اليوم

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