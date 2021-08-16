اليوم التاسع...388 مطية تلهب منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

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في الأدوار التمهيدية بالفترة الصباحية لفئة "جذاع" ـ "بكار ـ قعدان" مسافة 5 كلم

شاركت 388 مطية خلال الفترة الصباحية، من اليوم التاسع من منافسات الأدوار التمهيدية في مهرجان ولي العهد للهجن، لفئة "جذاع" ـ "بكار ـ قعدان" مسافة 5 كلم، على مضمار ميدان الطائف للهجن.

وبلغ عدد المطايا السعودية 322، فيما بلغ عدد المطايا المشاركة الأخرى كالتالي: قطر 29، الإمارات 15، الكويت 11، عمان 9، ومطية واحدة من أمريكا، والبقية من الأردن، إذ حققت المطية "وهيلة" لمالكها صالح حمد العذبة أفضل توقيت في الأشواط الصباحية، بزمن قدره 8:00.112 دقيقة خلال الشوط الأول.

وجاءت بقية نتائج المركز الأول على النحو التالي: "سياف" لهادي عبدالله عبدالهادي الدوسري، "عنيدة" لفيصل فهد فهيد آل محمد الهاجري، "سند" لبندر محمد زومان آل مرسان الهاجري، "زون" هجن سعودي برونكس لمالكها قاسم أبو ناصر، "ذيبان" لعبدالله عمش عواد الشمري، "توافيق" لماجد ناصر محمد المكيرش، "هياض" لسعيد راشد صالح الجربوعي المري، "جماله" لسعيد راشد صالح الجربوعي المري، "متعب" لبدر بن عبدالعزيز القرشي، "حربة" لعبدالوهاب خليل الهاجري، "مبلش" لحمد بن علي الفهيدة المري، "مشارف" لعبدالهادي خليل منصور الهاجري، "ناصر" لهحن سعودي برونكس، "نداء" لحمد بن علي المري، "متعب" لعبدالله عبدالهادي الغفراني المري، "تصريح" لعامر بن راشد المري، "جسمر" لجابر بن حمد الغفراني المري، "شهلولة" لعبدالله بن علي المري، و"الموج" لماجد بن غازي السالمي الحربي.