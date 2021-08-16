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ضبط 56 مخالفة وإعدم 242 كجم مواد غذائية في المنيا

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ضبط 56 مخالفة وإعدم 242 كجم مواد غذائية في المنيا ضبط 56 مخالفة وإعدم 242 كجم مواد غذائية في المنيا

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على كافة المنشآت الغذائية ومنافذ عرض وبيع المنتجات الغذائية، ضمن خطة المديرية بالمرور الميداني على المحال التجارية والأسواق، للتأكد من جودة الغذاء لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين حرصا على سلامتهم وصحتهم.

وأشار الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الادارة العامة للطب الوقائي «ادارة مراقبة الأغذية» نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 10 من أغسطس الجاري، حيث تم المرور على 173 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيراً أنه خلال الحملات تم تحرير 56 مخالفة، حيث تنوعت المخالفات بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة ومخالفات غش وعدم وجود شهادات صحية، مؤكداً على استمرار جهود مديرية الصحة في رصد المخالفات وتحقيق الانضباط.

من جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي، أنه تم إعدام 242 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعي بالإضافة إلى ضبط 1800 لتر عصائر و6 لتر زيت طعام منتهية الصلاحية وتم سحب 88 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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