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محافظ الوادي الجديد يكرم عددا من التنفيذيين المتميزين في أداء عملهم

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محافظ الوادي الجديد يكرم عددا من التنفيذيين المتميزين في أداء عملهم محافظ الوادي الجديد يكرم عددا من التنفيذيين المتميزين في أداء عملهم

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كرّم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال جلسة المجلس التنفيذي الاثنين، عدداَ من التنفيذيين المتميزين بالجهات الحكومية المختلفة.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير للمكرمين لتفانيهم في أداء مهامهم الوظيفية، وهم نجلاء شكري مدير مصنع الملابس الجاهزة، وفاطمة سليم رئيس قرية بغداد، ومحمد رجب مدير مجمع التمور، والمهندس أشرف محمد مدير عام الإدارة الهندسية بمركز الخارجة، وصابر محمد رئيس الوحدة المحلية لقرى المنيرة، وزكريا إسماعيل مدير مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بالخارجة، والمهندس عبدالحميد عبدالمريد مدير عام المعمل المركزي لقطاع المياه، لحصول المعمل على شهادة تقييم عالمية من المملكة المتحدة، بجودة ودقة الأداء في مجال تحاليل المياه.

كما تم تكريم الطفل عبدالرحمن محمد بالمعهد الأزهري بالهنداو بالداخلة، لحصوله على المركز الأول بمسابقة الأزهري الصغير على مستوى المنطقة الأزهرية.

المصرى اليوم

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