«الرعاية الصحية» تكشف عن الخدمات الطبية بالتأمين الصحي في أول مستشفى معتمد بمصر

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن حزم الخدمات الطبية المتميزة والمقدمة بمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة ببورسعيد، باعتبارها أول مستشفى في القطاعين الحكومي والخاص يحصل على درجة الاعتماد القومي، للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والمعترف به على المستوى الدولي.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، أن مستشفى النصر التخصصي للأطفال صرح طبي عملاق مجهز بأحدث التجهيزات الطبية العالمية، ويضم نخبة من أمهر الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، ويقدم الخدمات الطبية من المستوى الثالث، وذلك من خلال 22 قسم طبي بالمستشفى يقدم كافة الحزم الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة ولإقليم القناة كله.

وتابع البيان: يضم المستشفى أقسام «الطب النووي، العلاج الإشعاعي، قسطرة قلب كبار، قسطرة قلب أطفال، القسطرة الطرفية، القسطرة المخية، القسطرة التداخلية، جراحة عظام الأطفال، جراحة الأطفال، جراحة مواليد ومبتسرين، طب أطفال، جراحة قلب أطفال، جراحة أورام الأطفال، غسيل كلوي أطفال، أورام أطفال، رعاية الأطفال PCCU، رعاية حديثي الولادة NICU، رعاية قلب كبار CCU، الأشعة التشخيصية، المعامل وتحاليل الأنسجة، العلاج الطبيعي، بنك الدم التجميعي».

وتابعت الهيئة في بيان لها اليوم، أن إجمالي المترددين على العيادات الخارجية بالمستشفى منذ يوليو 2020 وحتى الآن، تخطى أكثر من 37 ألف متردد، بينما بلغ عدد العمليات التي تم إجرائها بالمستشفى خلال نفس الفترة 4000 عملية كبرى ومتقدمة وفائقة الدقة ومنها عمليات مستحدثة وتتطلب مهارة خاصة في الإجراء، مشيرًا أن المستشفى يساعد في علاج الكثير من الحالات المرضية كأمراض القلب بأحدث التقنيات الطبية وعلاج حالات الأورام وعمليات الغسيل الكلوي للأطفال، علاوة على إجراء الإشاعات والتحاليل المعملية المتقدمة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، أن كافة المستشفيات التسعة بهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، تم تجهيزهم بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية وغير الطبية، وتضم الفرق الطبية ذات المهارة والكفاءة العالية، وتعمل وفق أحدث المعايير العالمية لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي غطت الاحتياجات الطبية لأبناء محافظة بورسعيد وساهمت في حصولهم على الخدمة الطبية المتميزة والمتقدمة داخل محافظتهم، ميسرًا عليهم مشقة السفر خارج محافظتهم للحصول على الخدمة الطبية اللائقة، لافتًا أن هناك حزم طبية وعلاجية وجراحية تم تقديمها على أعلى مستوى للمنتفعين، ولأول مرة داخل محافظة بورسعيد وإقليم القناة كله، من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد أكبر مشروع للإصلاح الصحي في مصر (مستقبل صحة مصر).