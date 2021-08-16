تقرير اوابك : 30% الحصة السوقية للدول العربية المصدرة للبترول والتوسع في انتاج الهيدروجين الاخضر

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قالت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) إن إجمالي صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الثاني من عام 2021 بلغ نحو 28.3 مليون طن مقابل 25.3 مليون طن خلال الربع المماثل من العام الماضي بنسبة نمو على أساس سنوي بلغت حوالي 11.9%.

وأضافت (أوابك) في تقرير متخصص نشرته "كونا"، اليوم الاثنين، بعنوان "تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الثاني من عام 2021"، أن هذا النمو جاء بفضل تنامي الصادرات من قطر والجزائر ومصر مع استمرار تشغيل محطات الإسالة في كل من الإمارات وعمان بكامل طاقاتها الإنتاجية.

وذكر التقرير أن الدول العربية استحوذت مجتمعة على حصة سوقية عالمية بلغت نحو 30% إذ بلغ إجمالي صادرات دولة قطر نحو 19.6 مليون طن بنسبة نمو على أساس سنوي 3.7%، بينما بلغت صادرات الجزائر 3.1 مليون طن بنسبة نمو على أساس سنوي 6.9%.

وبين أن صادرات عمان بلغت نحو 2.6 مليون طن بنسبة نمو على أساس سنوي 23.8%، بينما ارتفعت صادرات الإمارات إلى 1.6 مليون طن بنسبة نمو على أساس سنوي 14.3%.

وأشار إلى أن النمو الأكبر في صادرات الدول العربية جاء من مصر التي قامت بتصدير نحو 1.4 مليون طن علماً بأنه خلال الفترة نفسها من العام السابق 2020 لم تقم مصر بتصدير أي شحنات بسبب تهاوي الأسعار الفورية في الأسواق العالمية.

وأكد استمرار انتعاش الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الثاني من 2021 إذ بلغ إجمالي الصادرات 94.8 مليون طن مقارنة بنحو 84.9 مليون طن خلال الربع المماثل من 2020 أي بمعدل نمو على أساس سنوي 11.7%.

ولفت إلى أنه مع دخول الربع الثاني من عام 2021 بدأت موجة تأجيل الاستثمارات تطال عدداً كبيراً من مشاريع الإسالة المقترحة في عدة دول إن تم تأجيل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في خمسة مشاريع بطاقة إجمالية 45 مليون طن في السنة من أصل 14 مشروعاً موضوعاً على قائمة الاستثمار.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الدول التي تعمل على إعداد أو أعدت فعلاً خططاً واستراتيجيات وطنية للهيدروجين إلى 31 دولة بنهاية الربع الثاني من 2021، بينما بلغ إجمالي عدد المشاريع والخطط المعلنة لإنتاج واستغلال الهيدروجين نحو 359 مشروعاً موزعة تقريباً في كل مناطق العالم.

وأكد أن تلك الخطط والمشاريع تعكس حجم الزخم والاهتمام الدولي من قبل الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية للاستثمار في الهيدروجين.

وعلى الصعيد العربي، أشار تقرير (أوابك) إلى ارتفاع عدد الدول العربية المهتمة بالاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين إلى سبع دول لتشمل القائمة كلاً من الإمارات والجزائر والسعودية والعراق ومصر وعُمان والمغرب.

وأضاف أن الربع الثاني من عام 2021 شهد نشاطاً ملحوظاً من جانب الدول العربية في سبيل تعزيز التعاون والشراكة الدولية في مجال الهيدروجين والسعي نحو تنفيذ مشاريع عملاقة.

وقال إن مشاريع إنتاج واستخدام الهيدروجين المخططة في الدول العربية ارتفع إلى 20 مشروعاً غالبيتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بإجمالي 12 مشروعاً، بينما خصص 6 مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء ومشروعين لاستخدام الهيدروجين كوقود في المركبات العاملة بخلايا الوقود.

وشدد التقرير على أهمية الدور المستقبلي لصناعة الغاز والهيدروجين في مجال الطاقة النظيفة داعياً إلى الاهتمام بهذا الجانب وتخصيص الاستثمارات اللازمة بغية تحقيق مستقبل للطاقة المستدام.