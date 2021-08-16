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اسيك للتعدين تتجه لشراء اسهم خزينة بنسبة 10 % من الشركة

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اسيك للتعدين تتجه لشراء اسهم خزينة بنسبة 10 % من الشركة اسيك للتعدين تتجه لشراء اسهم خزينة بنسبة 10 % من الشركة

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قرر مجلس إدارة شركة اسيك للتعدين "أسكوم "، شراء أسهم خزينة لما لايجاوز النسبة القانونية 10% من اجمالي أسهم الشركة، وذلك من خلال السوق المفتوح.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن تمويل عملية شراء أسهم الخزينة سيكون تمويلًا ذاتيًا من موارد الشركة، وبدون اشتراك أي من المساهمين الرئيسيين أو الداخليين ومجموعاتهم المتربطة.

وأضافت أنه سيتم تنفيذ عملية الشراء اعتبارًا من جلسة يوم الخميس المقبل الموافق 19 أغسطس الجاري وحتى يوم 18 نوفمبر المقبل، أو حتى إتمام شراء النسبة المذكورة.

يشار أن أسيك للتعدين - أسكوم، حققت خسائر بلغت 30.06 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 23.24 مليون جنيه في الربع المقارن من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 235.96 مليون جنيه، مقابل 228.4 مليون جنيه في الربع المقارن من 2020.

وفيما يخص الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بقيمة 9.94 مليون جنيه خلال الفترة مقابل 49.35 مليون جنيه خسائر في الربع الأول من العام الماضي.

المصرى اليوم

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