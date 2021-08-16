163 مليون جنيه... إجمالي إيرادات 5 أفلام في شهرين و«العارف» يتصدر

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شهدت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، عودة الملايين بقوة، وخلال 54 يوم حققت الافلام الخمس المتنافسة 163 مليون و237 ألف جنيه.

وتصدر شباك التذاكر فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب محققاً 50 مليون و315 ألف جنيه في 33يوم عرض حتي يوم 15 أغسطس الجاري.

فيلم «مش أنا» 43 مليون و686 ألف جنيه في 54 يوم عرض، في يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

ثم فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» ب إيرادات 36 مليون و918 ألف جنيه، في 40 يوم عرض، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدى.

يتبعه فيلم النجم محمد هنيدي «الإنس والنمس» الذي جني 27 مليون و91674 ألف جنيه. في 15 يوم عرض.

ويشاركه البطولة الفنانة منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، بعد تأجيل عرضه عدة مرات، وهو عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

الفيلم كوميدى تشويقى، يجسد خلاله هنيدي دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع في غرام منة شلبى التي تشاركه في بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

يليه فيلم «موسي» واكتفي ب 4 مليون و405 ألف جنيه ،في 5 أيام عرض، إنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وافلام مصر العالمية ،العمل الذي يعتمد على الخدع والمؤثرات البصرية والجرافيكس والذي يمثل نقلا السينما المصرية لمرحلة متقدمة ومتميزة في مجال الجرافيكس والمؤثرات السمعية والبصرية .

تدور أحداث الفيلم في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، يقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم (موسى)، ليصبح صديق له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي.

الفيلم بدأ تصويره في أكتوبر الماضي، بعد عامين من التحضير والكتابة، ولكنه توقف نظرا لانتشار فيروس كورونا، قبل أن يستأنف التصوير مرة أخرى