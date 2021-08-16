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العراقية تنفي دعوة الرئيس السوري لـ«قمة دول الجوار»

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الحكومة العراقية تنفي دعوة الرئيس السوري لـ«قمة دول الجوار» العراقية تنفي دعوة الرئيس السوري لـ«قمة دول الجوار»

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نفت وزارة الخارجية العراقية، ما تردد عن قيام العراقية بتوجيه دعوة للحكومة السورية للمشاركة في اجتماع القمة المزمع عقدها، نهاية الشهر الجاري، في بغداد.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي الاثنين: «تداولت بعض وسائل الإعلام، أنَّ الحكومةَ العراقيّة قدّمت دعوة للحكومة السوريّة، للمشاركةِ في إجتماع القمّة لدول الجوار والمزمع عقده في نهاية الشهر الجاري في بغداد»، مضيفة أن الحكومة العراقيّة تؤكِّدُ أنّها غير معنيّة بهذه الدعوة.

وأوضحت الوزارة أن الدعوات الرسميّة تُرسَل برسالةٍ رسميّة وبإسم رئيس مجلس الوزراء العراقي، وأنه لايحق لأي طرف آخر أن يقدم الدعوة بإسم الحكومة العراقيّة، لذا اقتضى التوضيح.

كانت بعض وسائل الإعلام، قد تداولت خبرًا حول قيام أحد الشخصيات السياسية العراقية بدعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور قمّة دول الجوار المزمع عقدها في بغداد.

من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الرئيس بشار الأسد التقى اليوم فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق.

وبحسب بيان سانا: «نقل الفياض للرئيس الأسد رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تتعلق بمؤتمر دول الجوار المزمع عقده أواخر الشهر الجاري في بغداد، وأهمية التنسيق السوري العراقي حول هذا المؤتمر والمواضيع المطروحة على جدول أعماله».

كما جرى خلال اللقاء مناقشة الإجراءات المتخذة لتعزيز التعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات وخصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وضبط أمن الحدود والذي يشكل عاملاً مهماً ليس على الصعيد الأمني فقط وإنما يساهم أيضاً في استمرار الحركة التجارية بين البلدين والتي تعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين وتحقق مصالحهما.

ومن المقرّر عقد قمة دول الجوار نهاية آب الجاري، بمشاركة دول الجوار الإقليمي للعراق ودول عربية، كما أعرب الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون عن رغبة بلاده بالمشاركة في المؤتمر.

وقام وزير الخارجية العراقي بتسليم دعوات رسمية باسم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، لدول عديدة منها إيران وتركيا والسعودية والكويت والأردن، ومؤخراً تمت دعوة ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، لحضور القمة الإقليمية.

وسيكون مؤتمر القمة هذا الأول من نوعه على هذا المستوى بعد مؤتمر القمة العربية الذي استضافه العراق عام 2012 والقمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن التي استضافها العراق أواخر حزيران الماضي، والتي أطلق عليها قمة المشرق الجديد، وهو المصطلح الذي أطلقه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

المصرى اليوم

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