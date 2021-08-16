تعرف على أبرز أعراض حصوات الكلى وأكثر الأنواع شيوعاً

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النظام الغذائي يلعب دوراً مهماً في تكوينها

يلعب النظام الغذائي دوراً مهماً في تكوين حصوات الكلى، حيث إن الأنظمة الغذائية الغنية بالملح تزيد من فرص الإصابة بحصوات الكلى.

ووفق دراسات، فإن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين الحيواني، يمكن أن يؤدي إلى زيادة فرص تشكّل حصوات الكلى.

وتتعامل الكلية مع السوائل والمواد الكيميائية في الجسم، وتنظف الفضلات من الدم وتزيلها من البول، وتتحكم في مستويات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم في الدم.

وتعد حصوات الكالسيوم أكثر الأنواع شيوعاً لحصوات الكلى، وتنتج عن كثرة الكالسيوم في الكلى، هذا إلى جانب عدد من العوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة بحصوات الكلى.

وبحسب خدمة الصحة الوطنية البريطانية، تشمل أعراض حصوات الكلى: ألماً في منطقة البطن أو الفخذ، وقد يعاني الرجال من ألم في الخصيتين، وحرارة عالية، والشعور بالتعرق، والألم الشديد الذي يأتي على فترات، والشعور بالغثيان أو القيء، ودم في البول.