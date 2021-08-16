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"الغذاء والدواء" تصدر إنذار سلامة لعبوات متضررة لأشرطة اختبار فحص السكر "أكيو-تشيك بيرفورما"

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نصحت بتجنب استخدامها في حال كانت العبوة مفتوحة أو تالفة أو كان الغطاء غير مغلق بالكامل

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء إنذاراً يخص سلامة بعض شرائط اختبار لفحص السكري من طراز ( أكيو-تشيك بيرفورما) التي تنتجها شركة روش للعناية بالسكري Roche Diabetes Care GmbH، لاحتمالية أن تكون العبوة مفتوحة داخل كرتون مغلق.

ونصحت الهيئة المستهلكين بفحص عبوة شرائط اختبار فحص السكري قبل الاستخدام، وتجنب استخدام شرائط الاختبار في حال كانت العبوة مفتوحة أو تالفة أو كان الغطاء غير مغلق بالكامل.

وأوضحت أن شركة روش للعناية بالسكري عن طريق ممثلها المعتمد "شركة فاروق ومأمون تمر وشركاهما" ستستبدل عبوات شرائط فحص السكري المتضررة وذلك بالاتصال على رقم مركز خدمة العملاء المجاني للشركة(8008500829).

ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي أو مشاكل يشتبه في ارتباطها بأجهزة أو مستلزمات طبية من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة على الرقم (19999)، أو المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية أو عن طريق منصة تيقظ للبلاغات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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