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أمير تبوك يدشن ويتفقد عددًا من المشروعات التنموية في محافظة حقل.. غدًا

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أمير تبوك يدشن ويتفقد عددًا من المشروعات التنموية في محافظة حقل.. غدًا أمير تبوك يدشن ويتفقد عددًا من المشروعات التنموية في محافظة حقل.. غدًا
بطاقة إنتاجية تبلغ 17 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا

أمير تبوك يدشن ويتفقد عددًا من المشروعات التنموية في محافظة حقل.. غدًا

يدشن أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، غداً الثلاثاء، منظومة إنتاج حقل للمياه المحلاة بتقنية التناضح العكسي التي تنفذها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بطاقة إنتاجية تبلغ 17 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً؛ لتعزيز أمن إمدادات المياه بالمحافظة والقرى المحيطة به.

ويتفقد أمير منطقة تبوك أيضًا سير العمل في المشروعات القائمة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتشمل المركز الحضاري بمدينة حقل، ومباني البلدية، ومشروعات للحدائق والساحات والسفلتة والإنارة والأرصفة بالمحافظة، كما يلتقي خلال الزيارة المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة حقل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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