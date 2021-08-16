تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
حالة الطقس اليوم وغدًا .. وتحذير: درجات الحرارة تصل لـ46 درجة الأسبوع المقبل
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:58 صباحاً
رطوبة بالرياض وكأنها "ساحلية".. هذه توقعات "الحصيني" لأجواء الأربعاء
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:50 صباحاً
نظراً لنجاحه.. السديس يوجّه بتمديد مدة المعرض الافتراضي لأدوات غسل الكعبة
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:50 صباحاً
دراسة تكشف آثارًا مدمرة لبطء التطعيم ضد كورونا على الاقتصاد
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:50 صباحاً
"المبارك": الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يحفظ حقوق المستفيدين والمستثمرين
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:50 صباحاً
خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 194 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:36 صباحاً
الرياض.. القبض على مواطن و4 مقيمين "سوريين" قاموا بضرب شخص وسرقة هاتفه
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:36 صباحاً
الأمم المتحدة: ارتفاع العمليات الإنسانية عبر الحدود وإحراز تقدم في نقل المساعدات إلى سوريا
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:36 صباحاً
أحمد أبو مسلم: هناك علامة استفهام كبيرة على منظومة التحكيم في مصر
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:29 صباحاً
«العليا لزراعة الأنسجة» تتفقد معمل إكثار النخيل بمركز بحوث الصحراء (صور)
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:29 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
آلاف الأفغان يقتحمون طائرة للفرار من البلاد
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 16 أغسطس 2021 02:26 مساءً
123
Facebook
Twitter
Print
معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
مواضيع متعلقة
عرض عسكري في أوكرانيا بمناسبة الذكرى الـ30 لاستقلالها
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 03:57 مساءً
الحياكة اليدوية والفن المعاصر
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 03:29 مساءً
مشاهد من إحدى المدارس للفتيات في أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:57 مساءً
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره الهنغاري
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:27 مساءً
السابق
واشنطن تثمن جهود الإمارات الإنسانية في أفغانستان
التالى
قرقاش ردًا على تصريحات الغنوشي: «يزج باسم الإمارات لتبرير تقصيره»
Tweets by @3yonNews