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المتر بـ175 ألف جنيه.. بيع 5 محال وصيدلية ومخبز بأول مزاد علني في المنصورة الجديدة

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المتر بـ175 ألف جنيه.. بيع 5 محال وصيدلية ومخبز بأول مزاد علني في المنصورة الجديدة المتر بـ175 ألف جنيه.. بيع 5 محال وصيدلية ومخبز بأول مزاد علني في المنصورة الجديدة

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قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم بيع 5 محال تجارية وصيدلية ومخبز بمساحات تتراوح بين (19 م2: 41 م2) بسوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك بأول مزاد علني بالمدينة.

وأضاف رجب أن جلسة المزاد تمت بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وشرطة التعمير، وأسفرت عن بيع المتر المربع الواحد للمحال بأسعار تراوحت بين 95 ألف جنيه و175 ألف جنيه، بينما بلغ سعر بيع المتر المربع الواحد للصيدلية 98 ألف جنيه، وسعر بيع المتر المربع للمخبز السياحى 91 ألفا و500 جنيه، مشيراً إلى أن الإقبال على المزاد يعكس مستقبل الاستثمار بالمدينة وجذب المواطنين إليها.

ونوه رئيس الجهاز بأن المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة تحتوى على 8 أسواق تجارية بأماكن متفرقة بالمدينة، هى سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة 1 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة 2 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة 3 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة 1 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة 2 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة 3 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة 4 بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن لكل المصريين بالمرحلة الأولى.

المصرى اليوم

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