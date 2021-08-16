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استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الاثنين، وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي، والذي يقوم حالياً بزيارة للقاهرة.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، إن أبوالغيط عبر للوزير الياباني عن تقديره الكبير للعلاقات التاريخية التي تربط بين اليابان والدول العربية والتي ترتكز على قاعدة عريضة من المصالح المشتركة؛ في حين أكد الوزير الياباني حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون بينها وبين الجامعة والدول العربية في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المصدر أن اللقاء تناول سبل تعميق التعاون بين جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء من جهة والجانب الياباني من جهة أخرى من خلال الارتقاء بالتعاون القائم بين الجانبين في إطار المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الذي تأسس عام 2009، وكذلك تنشيط التعاون والحوار العربي الياباني في المجال السياسي والذي بدأ عام 2013، أخذا في الاعتبار تطلع الجانب الياباني لعقد الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي الياباني خلال عام 2023 حضورياً وبمشاركة جميع وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وأشار المصدر إلى أن المباحثات تناولت مختلف القضايا العربية والآسيوية ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها التطورات فيما يتعلق بالأزمة في كل من سوريا وليبيا، كما شدد الامين العام في حديثه على ضرورة ادراك الدول الفاعلة على المستوي الدولي مثل اليابان لخطورة التدخلات الاقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأوضح المصدر أيضا أن اللقاء تناول كذلك تطورات القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للجامعة العربية، مشيراً إلى قيام الأمين العام بتوجيه الشكر إلى الجانب الياباني على دعمه المستمر لوكالة الأونروا، وكذلك المساعدات الإنسانية العاجلة المقدمة للجانب الفلسطيني لمواجهة الاحتياجات الطارئة المترتبة على العدوان الأخير في غزة والتداعيات الناجمة عن جائحة كورونا.

وأوضح المصدر أنه بالإضافة إلى ما تقدم فقد أعرب الامين العام عن الشكر لليابان على مساهمتها في المشروع المشترك بين الحكومة اليابانية والجامعة العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتطوير وتحديث البنية التحتية للأمانة العامة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

كما ذكر المصدر أن الأمين العام أحاط الوزير الياباني بموقف الجامعة من ملف أزمة سد النهضة الاثيوبي، مؤكداً دعم الجامعة للحقوق التاريخية والمشروعة لمصر والسودان في مياه نهر النيل.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة وزير خارجية اليابان إلى مصر تأتي في إطار جولة شرق أوسطية موسعة تشمل كلا من فلسطين، إسرائيل، الأردن، تركيا، إيران وقطر، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 24/8/2021.