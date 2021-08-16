صحيفة: ليفربول يدخل بقوة فى صراع ضم مبابي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف صحيفة «موندو ديبورتيفو» فى تقرير صحفي اليوم الإثنين، عن ظهور منافس جديد لريال مدريد، على ضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وبحسب الصحيفة فإن ليفربول يدرس اقتحام سباق التعاقد مع مبابي بعدما أصبح قريبًا من مغادرة سان جيرمان.

ورغم ما يتردد عن رغبة مبابي في الانتقال لريال مدريد، إلا أن ليفربول قرر خوض المحاولة، على أمل إقناع كيليان بالانتقال إلى أنفيلد.

وأضافت الصحيفة أن مسئولي الريدز تواصلوا مع ممثلي مبابي في الأيام الماضية، من أجل إغراء اللاعب بالانتقال إلى البريميرليج.

وأوضحت أن مسئولي ليفربول يحاولون إقناع مبابي بالانتظار حتى الصيف المقبل والانتقال إليهم مجانًا، مع تقديم راتب ضخم له.

وسيقوم ليفربول بتكليف يورجن كلوب بالاتصال بمبابي، من أجل إقناعه باختيار الريدز، خاصة في ظل إعجاب النجم الفرنسي بالمدرب الألماني.