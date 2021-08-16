راية توضح خطوات الاستحواذ علي غلف كستومر اكسبيرينس

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استعرضت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، آخر التطورات الخاصة بالاستحواذ على شركة غلف كستومر اكسبيرينس.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية ، أنها لاتزال في مرحلة الانتهاء من إجراء عملية الاستحواذ على 85 % من أسهم غلف كستومر اكسبيرينس، ومنها إتمام التوقيع على مستندات وعقود البيع وفتح الحساب الوسيط بالبحرين وتحويل المبالغ المالية الخاص لعملية الاستحواذ.

يشار أن راية لخدمات مراكز الاتصالات، حققت أرباحاً بلغت 9.75 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 20.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 376.56 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 386.22 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تحولت الشركة إلى الخسارة لتحقق 11.17 مليون جنيه خسائر خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 48.43 مليون جنيه، في النصف الأول من العام الماضي.