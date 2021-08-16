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«غرفة القاهرة» تكثف اللقاءات لتوعية منتسبيها بمنظومة التسجيل الجمركي المسبق

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«غرفة القاهرة» تكثف اللقاءات لتوعية منتسبيها بمنظومة التسجيل الجمركي المسبق «غرفة القاهرة» تكثف اللقاءات لتوعية منتسبيها بمنظومة التسجيل الجمركي المسبق

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تواصل غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تكثيف الجهود لتوعية التجار والمستوردين وأصحاب الشركات بمنظومة التسجيل الجمركي المسبق للشحنات «ACI»؛ من خلال سلسلة من الندوات واللقاءات التي توضح كيفية التسجيل في هذه المنظومة بمشاركة متخصصين وخبراء من مصلحة الجمارك للرد على كافة الإستفسارات والتساؤلات حول عملية التسجيل الصحيحة في هذه المنظومة.

ونظمت الغرفة التجارية في القاهرة، ندوة، الأحد، عن طريق شعبة الأدوات الصحية برئاسة فوزي عبدالجليل في حضور الدكتور يسري محمد عبدالله مدير عام قطاع التكنولوجيا بمصلحة الجمارك، وأحمد عبدالواحد رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة، ومتى بشاي نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة، وعدد كبير من منتسبي الشعبة لتوضيح سبل التسجيل الجمركي المسبق للشحنات، وما يتعلق بهذه المنظومة والاستفادة من فترة التسجيل التجريبية لتفادي أي أخطاء قبل الدخول في المرحلة الإلزامية أول أكتوبر القادم.

وقال المهندس إبراهيم العربي إن هذه الندوة تأتي استكمالًا لسلسلة الندوات السابقة للتوعية باللوائح والقوانين الجمركية، ومنظومة التسجيل الجمركي المسبق للشحنات، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفًا لتوعية منتسبي الغرفة بأحدث التطورات والأنظمة التي تطبقها مصلحة الجمارك في إطار خطة التطوير والتنمية لدعم الإقتصاد القومي.

وشدّد «العربي» على منتسبي الغرف التجارية بضرورة الإستفادة من مثل هذه الندوات واللقاءات، والتسجيل في منظومة التسجيل الجمركي المسبق للشحنات، مستفيدين من فترة التطبيق التجريبي، خاصة أن الندوات واللقاءات التي تتم هدفها التوعية والرد على كافة الإستفسارات التي تدور في أذهان منتسبي الغرف التجارية من أجل في النهاية الوصول إلى التطبيق السليم للمنظومة بما يحقق الهدف الأكبر، وهو المصلحة العامة والتطوير والتنمية طبقًا لخطة اتحاد الغرف التجارية، تماشيًا مع الخطة العامة للدولة.

جاء ذلك في الوقت الذي أكّد فيه الدكتور يسري محمد عبدالله مدير عام قطاع التكنولوجيا بمصلحة الجمارك على ضرورة أن يقوم أصحاب الشركات بسرعة التسجيل في منظومة التسجيل الجمركي المسبق، موضحًا خطوات التسجيل على شاشة العرض الخاصة بالغرفة من بدايتها حتى استكمال عملية التسجيل، مع قيامه خلال الندوة بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات التي تتعلق بالتسجيل في هذه المنظومة .

المصرى اليوم

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