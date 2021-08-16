تعرف على الموعد المتوقع لتلقي طلبات تملك وحدات سكنية ضمن «التمويل العقاري»

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تُسرع البنوك المحلية، المقرر مشاركتها في المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، من جهودها لتهيئة أنظمتها الداخلية، استعدادًا لتلقي طلبات الراغبين في تملك وحدات سكنية مُدعمة ضمن المبادرة.

وعلمت «المصري اليوم» أنه من المقرر أن تبدأ البنوك في تلقي طلبات المواطنين خلال النصف الأول من الشهر القادم على أقصى تقدير؛ ذلك بعد أن تلقت البنوك ضوابط وتعليمات مبادرة التمويل العقاري من البنك المركزي المصري، وأرسلتها إلى فروعها.

كان البنك المركزي، قد أطلق رسميًا - منتصف الشهر الماضي - مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.

وعقب إطلاق المبادرة بيومين، دخلت الحكومة والقطاع الخاص والبنوك في إجازة عيد الأضحى، والتي استمرت قرابة 9 أيام، وهو ما اعتبرته بعض المصادر أحد أسباب تأخير فتح باب الطلبات أمام الراغبين في المشاركة في المبادرة.

ومن المقرر أن يشارك في المبادرة 19 بنكاً في السوق المصرية، على رأسها بنوك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي والقاهرة والمصرف المتحد وناصر الاجتماعي.

وبحسب مصادر مصرفية، فإن استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة بشكل دقيق، سواء المتعلقة بالراغب في تملك وحدة سكنية مدعمة في المبادرة كأوراق إثبات صافي الدخل الشهري خلال الفترة الحالية، أو المتعلقة بالوحدة السكنية ذاتها كالتراخيص، سيكون عاملًا رئيسيا في تسريع وتيرة إجراءات تملك الشقة.

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.