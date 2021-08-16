محافظ الشرقية يأمر بفتح شارعين مغلقين أمام المواطنين في منيا القمح (صور)

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أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، محمد عبدالوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح، برفع سيارة قديمة متهالكة تسببت في غلق أحد الشوارع بمدينة منيا القمح، مشدداً على رجال المرور بتكثيف التواجد المروري بالشوارع والميادين لضبط المركبات المخالفة، وتطبيق القانون على المخالفين لإعادة الإنضباط للشارع.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بشوارع مدينة منيا القمح، الإثنين، لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما أمر المحافظ رئيس مدينة منيا القمح بإزالة بوابة كافيتريا متعدي صاحبها على حرم الطريق، تسببت في غلق شارع القلعة المؤدي لترعة بحر مويس أمام المارة.

أصدر المحافظ تعليماته لرئيس مركز ومدينة منيا القمح بمراجعة التراخيص الممنوحة لقاعات الأفراح والمقاهي والكافيتريات، والتأكد من إلتزام أصحابها بإشتراطات السلامة والصحة المهنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.