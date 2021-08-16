أخبار عاجلة

حالة الطقس اليوم وغدًا .. وتحذير: درجات الحرارة تصل لـ46 درجة الأسبوع المقبل -
رطوبة بالرياض وكأنها "ساحلية".. هذه توقعات "الحصيني" لأجواء الأربعاء -
نظراً لنجاحه.. السديس يوجّه بتمديد مدة المعرض الافتراضي لأدوات غسل الكعبة -
دراسة تكشف آثارًا مدمرة لبطء التطعيم ضد كورونا على الاقتصاد -
"المبارك": الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يحفظ حقوق المستفيدين والمستثمرين -
خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 194 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا -
الرياض.. القبض على مواطن و4 مقيمين "سوريين" قاموا بضرب شخص وسرقة هاتفه -
الأمم المتحدة: ارتفاع العمليات الإنسانية عبر الحدود وإحراز تقدم في نقل المساعدات إلى سوريا -
أحمد أبو مسلم: هناك علامة استفهام كبيرة على منظومة التحكيم في مصر -
«العليا لزراعة الأنسجة» تتفقد معمل إكثار النخيل بمركز بحوث الصحراء (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ الشرقية يأمر بفتح شارعين مغلقين أمام المواطنين في منيا القمح (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، محمد عبدالوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح، برفع سيارة قديمة متهالكة تسببت في غلق أحد الشوارع بمدينة منيا القمح، مشدداً على رجال المرور بتكثيف التواجد المروري بالشوارع والميادين لضبط المركبات المخالفة، وتطبيق القانون على المخالفين لإعادة الإنضباط للشارع.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بشوارع مدينة منيا القمح، الإثنين، لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما أمر المحافظ رئيس مدينة منيا القمح بإزالة بوابة كافيتريا متعدي صاحبها على حرم الطريق، تسببت في غلق شارع القلعة المؤدي لترعة بحر مويس أمام المارة.

أصدر المحافظ تعليماته لرئيس مركز ومدينة منيا القمح بمراجعة التراخيص الممنوحة لقاعات الأفراح والمقاهي والكافيتريات، والتأكد من إلتزام أصحابها بإشتراطات السلامة والصحة المهنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حالة الطقس اليوم وغدًا .. وتحذير: درجات الحرارة تصل لـ46 درجة الأسبوع المقبل

حالة الطقس اليوم وغدًا .. وتحذير: درجات الحرارة تصل لـ46 درجة الأسبوع المقبل

إصابة طالبتين باختناق في حريق محدود بمصيف بلطيم

إصابة طالبتين باختناق في حريق محدود بمصيف بلطيم

أحمد أبو مسلم: هناك علامة استفهام كبيرة على منظومة التحكيم في مصر

أحمد أبو مسلم: هناك علامة استفهام كبيرة على منظومة التحكيم في مصر

«العليا لزراعة الأنسجة» تتفقد معمل إكثار النخيل بمركز بحوث الصحراء (صور)

«العليا لزراعة الأنسجة» تتفقد معمل إكثار النخيل بمركز بحوث الصحراء (صور)