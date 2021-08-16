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بسبب تحذيرات كورونا .. محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

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بسبب تحذيرات كورونا .. محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بسبب تحذيرات كورونا .. محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

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ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور اللواء محمود فاروق مدير أمن المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وشدد المحافظ على سرعة تلقي المواطنين للقاح بالتزامن مع تحذيرات وزارة الصحة والسكان من إرتفاع الإصابات خلال هذه الفترة، مؤكداََ على سرعة الإنتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاعات الحكومية، حفاظاً على صحة المواطنين، وتشديد الرقابة على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية داخل المساجد الكبري.

ووجه الزملوط بسرعة إنهاء إجراءات تركيب عدادات الطاقة الشمسية بالوحدات المحلية بالمراكز والمساجد الكبري والمدارس ضمن خطة إحلال إستخدام الطاقة الشمسية.

كما أشار إلى التنسيق والمتابعة بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية لإسترداد وتحصيل حق الدولة من خلال التصدي للتعديات على الأراضي ومخالفات تغيير النشاط بالوحدات السكنية.

من ناحية أخرى، أعلن المحافظ عن إطلاق مسابقة لإختيار أفضل المدارس على مستوى مراكز المحافظة من حيث أعمال التجميل والإستعداد للعام الدراسي الجديد.

المصرى اليوم

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