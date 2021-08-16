وزيرة الصحة: 155 ألف مواطن حصلوا على اللقاح أمس ونستهدف تطعيم 35 مليون خلال 88 يوما

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قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لإدراة أزمة فيروس كورونا صباح اليوم، مشيرة إلى أن معدل الاصابات الأسبوعي يشهد ارتفاعاً خلال هذه الفترة.

وتناولت وزيرة الصحة الوضع الوبائي العالمي، موضحة نسب التغير الأسبوعي في حجم الاصابات والوفيات، والتي شهدت ارتفاعاً، حيث سجلت الاصابات زيادة وصلت إلى 6.03%، وبالنسبة للوفيات كانت النسبة 3.7 %، مضيفة أنه تم الإبلاغ عن حوالي 200 مليون إصابة عالميا بـ COVID-19 بحلول الاسبوع الماضي، منها 100 مليون إصابة فقط في خلال 6 أشهر، ومن المتوقع الوصول الى 300 مليون إصابة بحلول 2022، منوهة كذلك إلى موقف متغيرات الفيروس على المستوى العالمي.

وفيما يتعلق بجهود التوسع في إقامة المزيد من مراكز تلقى اللقاحات ضد فيروس كورونا، أشارت وزيرة الصحة إلى أن اجمالي عدد المراكز وصل إلى 580 مركزاً على مستوى الجمهورية، منها 134 مركزا للسفر، منوهة في هذا الصدد إلى أنه تم ارسال 5 ملايين و788 ألف رسالة للمواطنين الذين قاموا بالتسجيل، لافتة إلى الموقف اليومي لتلقى اللقاحات، حيث وصل إجمالي المواطنين الذين حصلوا على اللقاح أمس الأحد أكثر من 155 ألفا ما بين الجرعة الأولى والثانية.

وتناولت وزيرة الصحة موقف توريد مختلف اللقاحات ضد فيروس كورونا، مشيرة إلى أن إجمالي الجرعات الموردة، موضحة كذلك الكميات المخطط استلامها خلال الفترة المقبلة.

ونوهت وزيرة الصحة إلى الزيارة التي قام بها رئيس بنك الاستثمار الأفريقي إلى مصر على هامش استلام أول دفعة من جرعات "جونسون آند جونسون"، مشيرة إلى أن اللقاء تناول الخطة التي تتبناها شركة "موديرنا" للشراكة في إنشاء 20 نقطة تصنيع للقاح على مستوى العالم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وفى هذا الصدد عرض رئيس البنك ان يقوم تحالف "AVAT" بشراء 100% من المنتج حال دخول فاكسيرا في هذه الشراكة.

وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع إلى المخطط التنفيذي للوصول للمواطنين في المرحلة القادمة لتلقيهم اللقاح، موضحة أنه يتم العمل على تقديم الجرعة الأولى، والثانية للمواطنين، سعياً لتقديم الخدمة إلى نحو 800 ألف مواطن يومياً، وهو ما يسهم خلال متوسط 88 يوما فى الوصول إلى 35 مليونا و353 ألف مواطن.