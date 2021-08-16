استعدادا لمعسكر «قادة المستقبل 7» .. نائب بنها يتفقد مركز إعداد القادة بمشتهر (صور)

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هوتفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، مركز إعداد القادة بجامعة بنها بمشتهر.

وقال بيان صحفي الإثنين، إن الجولة شملت قاعات التدريب، يرافقه الدكتور محمد أبوسالم المشرف العام للمركز، والدكتور أحمد نجيب مدير المركز، وذلك للوقوف على الاستعدادات والإجراءات المتبعة لاستقبال طلاب جامعة بنها المشاركين في معسكر قادة المستقبل 7 الذي سينظمه المركز خلال الشهر الجاري.

كما تفقد نائب رئيس الجامعة، خلال الزيارة حمام السباحة الخاص بالمركز لمتابعة خطة الأنشطة الصيفية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع مركز إعداد القادة بجامعة بنها.

وقال إن الجامعة حريصة على الاستفادة من طاقات الشباب وطلاب الجامعة، مشيرا إلى أن معسكر «قادة المستقبل 7»، يتضمن تنظيم عددا من الندوات واللقاءات الثقافية، ودعم الطلاب المتميزين في كل المجالات.