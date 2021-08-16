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تقرير : ارامكو تسعي للاستحواذ علي 20 % من ريلاينس الهندية

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تقرير : ارامكو تسعي للاستحواذ علي 20 % من ريلاينس الهندية تقرير : ارامكو تسعي للاستحواذ علي 20 % من ريلاينس الهندية

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ذكرت وكالة بلومبرج يوم الاثنين أن شركة أرامكوالنفطية تجري محادثات متقدمة للاستحواذ على حصة 20 % تقريبا في أنشطة تكرير النفط والكيماويات التابعة لشركة ريلاينس إنداستريز الهندية مقابل أسهم في أرامكو بما بين 20 و25 مليار دولار.

ويمكن التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة بحسب التقرير الذي نقل عن مصادر مطلعة.

وأعلنت ريلاينس بحسب بلومبرج في تقرير علي رويترز عن بيع حصة 20 % في أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات مقابل 15 مليار دولار في 2019 إلى أرامكو، لكن الصفقة توقفت بعد انهيار الخام والطلب عليه العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وفي أواخر يونيو ، قال رئيس مجلس إدارة ريلاينس الملياردير موكيش أمباني إن الشركة تأمل في إضفاء الطابع الرسمي على شراكتها مع أرامكو هذا العام وأعلنت انضمام ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو إلى مجلس إدارة الشركة الهندية العملاقة كمدير مستقل.

المصرى اليوم

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