وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية يحضرون افتتاح «ياما في الجراب ياحاوي» غدا الثلاثاء بالقاهرة

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تنطلق مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» للنجم الكبير يحيى الفخراني على المسرح الكبير بمكتبة الأسكندرية، الثلاثاء، بحضور وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم ومحافظ الأسكندرية اللواء محمد الشريف ومستشار رئيس الجمهورية الفريق مهاب مميش ومدير مكتبة الأسكندرية د. مصطفى الفقي، كأول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من الأسكندرية منذ سنوات طويلة، ويعود بعدها للانطلاق في القاهرة الأسبوع المقبل الخميس ٢٦ اغسطس .

ومن المقرر ان تعقد اسرة المسرحية مؤتمرا صحفيا بالمكتبة ظهر غد بحضور كبري وسائل الاعلام لكشف تفاصيل عروض القاهرة والاسكندرية.

«ياما في الجراب ياحاوي» من انتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة» من إنتاج «كايرو شو» وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار ونجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاءقوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

يا ما في الجراب يا حاوي تدور في اجواء الف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا انها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الانساني في احداث تجمع الحب والخيانة والتامر والصراع على السلطة .