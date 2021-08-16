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محمد الحلو ونجوم الاوبرا في ذكرى ميلاد محمد فوزى على مسرح النافورة

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محمد الحلو ونجوم الاوبرا في ذكرى ميلاد محمد فوزى على مسرح النافورة محمد الحلو ونجوم الاوبرا في ذكرى ميلاد محمد فوزى على مسرح النافورة

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تحيى دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ذكرى ميلاد الفنان محمد فوزى حيث تقدم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجى حفلا الثامنة مساء الخميس 19 اغسطس على مسرح النافورة .

يحيى الفاصل الثانى النجم محمد الحلو ويتغنى بباقة مختارة من اعمال الموسيقار الراحل منها حبيبى وعينيا، أي والله أي والله، تعب الهوى قلبى، تملى في قلبى يا حبيبى، طير بينا يا قلبى، مال القمر ماله، يا جارحه القلب بعيونك، شحات الغرام

اما الفاصل الاول يضم اعمال راح توحشينى، ويلك ويلك، مثلا مثلا، فين اللى شاغل بالي، قلبى بينادى عليكى، كل دقة في قلبى، يا اعز من عينى اداء نجوم الاوبرا وليد حيدر، أجفان طه، احمد عصام أميرة سعيد .

المعروف أن محمد فوزى أحد أشهر المطربين والملحنين والممثلين والمنتجين الفنيين المصريين في القرن العشرين، ولد فى28 أغسطس عام 1918، اتجه إلى الموسيقى والغناء منذ كان طالباًً بمدرسة طنطا الابتدائية، تعلم أصول الموسيقى في ذلك الوقت على يد صديق والده وكان يصحبه للغناء في الموالد والليالي والأفراح، التحق بعد حصوله على الشهادة الإعدادية بمعهد فؤاد الأول للموسيقى في القاهرة، عمل في فرقة بديعة مصابني ثم فرقة فاطمة رشدي ثم الفرقة القومية للمسرح، تقدم وهو في العشرين من عمره إلى امتحان الإذاعة كمطرب وملحن فتم رفضه كمطرب واعتمد كملحن، قرر إحياء أعمال سيد درويش لينطلق منها إلى ألحانه وخلال ثلاث سنوات استطاع فوزي التربع على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طيلة الأربعينيات والخمسينيات، وفى عام 1958 اسس فوزي اول شركة مصرية لانتاج الاسطوانات «مصرفون» والتى أنتجت اسطوانات لكبار المطربين في ذلك العصر مثل أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب، توفى في 20 أكتوبر 1966م تاركا رصيداً فنياً يصل إلى اكثر من 400 اغنية إلى جانب 36 فيلم سينمائى .

المصرى اليوم

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