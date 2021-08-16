محافظ أسوان يتفقد مشروعات البنية التحتية بطريقي السادات وكورنيش النيل

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تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الإثنين، المشروعات الجارية لإحلال وتجديد البنية التحتية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بطريقى السادات وكورنيش النيل القديم حيث فاجأ المحافظ العمال والمشرفين في هذه المشروعات للإطمئنان على معدلات التنفيذ، مشدداً على سرعة الإنجاز لهذه الشبكات التي تم تجديدها لأول مرة منذ عقود لإنهاء مشاكل وبؤر الطفح والكسورات المتكررة وهو الذي يتواكب مع إدخال شبكات الغاز الطبيعى لبعض المناطق والعقارات بالتزامن مع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى.

كانت جولة اللواء أشرف عطية تضمنت تفقد مشروع إحلال وتجديد خط الصرف الصحى الجديد بطريق السادات والذى تم إنهاؤه بطول 1400 متر وبقطر 630 مللى، فيما تم إنجاز 65 % من الخط الجديد لمياه الشرب بطول 2200 متر من إجمالي 3500 متر وبقطر 250 مللى وذلك من ضمن المرحلة الثانية بتكلفة إجمالية 21 مليون جنيه بعد إنهاء المرحلة الأولى بداية من المستشفى العسكرى وحتى إستاد أسوان الرياضى بتكلفة إجمالية 44 مليون جنيه، ثم ممتد بعد ذلك إلى ميدان الشرطة العسكرية بالمدخل الجنوبى.

كما تفقد أشرف عطية مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية بكورنيش النيل والتي تتضمن إحلال وتجديد 1700 متر لخطي مياه الشرب والصرف الصحى بأقطار تتراوح ما بين 250 مللى إلى 400 مللى والممتدة من مسجد النصر وحتى ميدان مجدى يعقوب، بجانب خطوط الصرف الصحى الجديدة بشوارع المطار وسعد زغلول والحارث والمدارس والحدادين وبتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه، لافتاً إلى أن ذلك يتوازى مع إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بشوارع وسط المدينة وهى عباس فريد وشرق البندر وكسر الحجر والحدادين والشواربى الجديد بأطوال 3 كم وبأقطار تتراوح من 300 إلى 400 مللى بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه.