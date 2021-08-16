انتهاء ظاهرة نسبة 100%.. «التعليم» تنتهي من مراجعة نتيجة الثانوية العامة وتعلنها غدا

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انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من مراجعة نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/ 2021، وتحديد قائمة أوائل الطلاب بالشعبة العلمية علوم والعلمية رياضيات والأدبية وكذلك أوائل طلاب الدمج التعليمي وأوائل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem، تمهيدا لاعتمادها وإعلانها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الواحدة ظهر غد.

وتواصل الوزارة الاستعدادات الفنية لبث مؤتمر صحفي ظهر غد لإعلان النتيجة وسط إجراءات احترازية مكثفة، وبمشاركة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لشرح وتوضيح المؤشرات العامة لتنسيق القبول بالجامعات في ضوء مؤشرات النتيجة بعد تطبيق نظام التقييم الجديد.

وأعلنت وزارة التعليم أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة بشكل مختلف تماما للمرة الأولى بعد تطبيق نظام التقييم المعدل وأسئلة الاختيار من متعدد mcq والإجابة بواسطة البابل شيت، فضلا عن تطبق التصحيح الإلكتروني بالكامل وعدم تدخل عنصر بشري في رصد وتجميع درجات الطلاب، وهو ما ينعكس علي شفافية إعلان النتائج وعدم وجود نسبة خطأ.

وسيتم إعلان النتيجة (المجموع الكلي) بعد انتهاء المؤتمر الصحفي بـ3 ساعات، وفي نفس اليوم، تتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.

ويستطيع الطالب معرفة مستواه في المادة الدراسية الواحدة مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية، والتعرف على مؤشرات القوة والضعف في كل مادة.

وأكدت الوزارة انتهاء ظاهرة حصول الطلاب على نسبة 100%، وهناك اختلاف واضح في شريحة المجاميع نتيجة تراجع ظاهرة ارتفاع مجاميع الطلبة.

ومن المقرر أن تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أسئلة امتحانات الثانوية العامة للدفعة الحالية ( 2020-2021 ) لتصبح نماذج استرشادية للطلاب بدفعات السنوات المقبلة.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم أن مؤشرات النتيجة مطمئنة للغاية ونسبة النجاح قريبة من العام الماضي مع اختلاف شرائح المجاميع للطلاب.