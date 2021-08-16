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أول تعليق برلماني على أحداث أفغانستان : وصول التنظيمات المسلحة للحكم أمر كارثي

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أول تعليق برلماني على أحداث أفغانستان : وصول التنظيمات المسلحة للحكم أمر كارثي أول تعليق برلماني على أحداث أفغانستان : وصول التنظيمات المسلحة للحكم أمر كارثي

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أكد الدكتور ياسر الهضيبى عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستورى وحقوق الإنسان أن ما يحدث في أفغانستان لن يطول أمده، فالتاريخ يؤكد أن ما تاجر أحد بالدين إلا وسقط إلى القاع بسرعة الصاروخ، لذا فإن ما يحدث في كابول لن يدوم طويلًا، وستسقط عصابة طالبان كما سقط الإخوان وتنظيم القاعدة وداعش، وستعود الفئران إلى جحورها.

أضاف الهضيبى أن استيلاء طالبان على الحكم في أفغانستان سيكون له تداعياته خلال هذه الفترة، خاصة على صعيد الاقتصاد الدولي وخريطة السياسة الدولية، في ظل الداعم والمؤيد لما يراه في مصلحته الخاصة، والرافض والمعارض لما يحدث، وما بين أيضًا القارئ بأن وصول هذا التنظيم المسلح إلى سدة حكم دولة سيكون بمثابة كارثة.

وتابع :«الآن يمكننا القول بأن العالم العربي بل والغربي أيضًا عليه أن يتحد في تشكيل تحالف عسكري كبير لوأد رأس هذا الشيطان الذي سينخر في جسد الكرة الأرضية بكل ما يسفك الدماء ويقضي على الحق ويعلي راية الباطل باسم الدين».

ويأتي ذلك في الوقت الذي يلقى فيه أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة اليوم الإثنين، خطابا في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول أفغانستان، حيث من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولى إحاطة مفتوحة ومشاورات مغلقة لمناقشة التطورات الأخيرة في أفغانستان.

المصرى اليوم

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