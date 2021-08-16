اختبار 425 موظف ببرنامج المسار الوظيفي بـ«مياه المنوفية»

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تجري شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية اختبارات اجتياز برنامج المسار الوظيفي لعدد 425 موظفًا بالشركة خلال الفترة من 15 حتى 19 أغسطس الجاري بمختلف التخصصات للارتقاء بالقدرات الوظيفية والمهارات المهنية للعاملين لأداء وظيفى متميز.

وقال المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية إن برنامج المسار الوظيفي يهدف إلى رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين، وتطوير مهاراتهم في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد أن اجتياز برنامج المسار الوظيفي بمختلف التخصصات بالشركة شرط أساسي من شروط الترقية، مما يشجع العاملين على المساهمة بشكل فعال في برامج المسار الوظيفي للحصول على الترقية المستحقة، والذي يتم تحت إشراف الإدارة العامة للمسار الوظيفي بالشركة القابضة.