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بالأرقام.. 11 مليون جرعة عدد لقاحات كورونا في

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بالأرقام.. 11 مليون جرعة عدد لقاحات كورونا في مصر بالأرقام.. 11 مليون جرعة عدد لقاحات كورونا في

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نجحت في الحصول التوسع والحصول علي 5 لقاحات مضادة لفيروس كورونا خلال الفترة الماضية وهي سينوفارم وسينوفاك وسبوتنك واسترازينيكا وجونسون اند جونسون، فيما تنتظر وصول اللقاح السادس من خلال التعاقد مع نحو 2 مليون جرعة من لقاح فايز والتي لم تصل حتي الآن.

واستقبلت مصر خلال الفترة الماضية نحو 5 ملايين من لقاح أسترازينيكا من بينها 4 ملايين و388 الف و800 جرعة عبر مرفق كوفاكس من خلال 3 دفعات متتالية، و50 ألف جرعة عن طريق هيئة الشراء الموحد، و525 ألف جرعة من خلال الشراكة والدعم من دولة رومانيا، ويعد لقاح أسترازينيكا الاعلي في استخدامه في مصر لمواجهة كورونا.

كما نجحت مصر في الحصول علي نحو 2.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، بالإضافة إلي 500 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الصيني، بالاضافة الي تصنيع لقاح كورونا سينوفاك فاكسيرا كأول دولة أفريقية تصنع لقاحات كورونا، حيث انتهت وزارة الصحة من تصنيع نحو 2 مليون و300 ألف جرعة من لقاح سينوفاك المصري ويتم استخدامه الآن في كافة مراكز التطعيمات، والذي تنص الاتفاقية مع الجانب الصيني علي انتاج 40 مليون جرعة.

واستقبلت وزارة الصحة 210 آلاف جرعة من لقاح كورونا سبوتنك في الروسي، بالإضافة إلي 261 الف و600 جرعة من لقاح جونسون اند جونسون.

المصرى اليوم

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