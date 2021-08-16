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ابنة رجاء الجداوي تتحدث عن دلال عبدالعزيز وعلاقتها بوالدتها: «خالة بتحبني»

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ابنة رجاء الجداوي تتحدث عن دلال عبدالعزيز وعلاقتها بوالدتها: «خالة بتحبني» ابنة رجاء الجداوي تتحدث عن دلال عبدالعزيز وعلاقتها بوالدتها: «خالة بتحبني»

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استعادت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، ذكرياتها مع الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز لافتة إلى أنها كانت تناديها بـ«ديدي».

وقالت «مختار» خلال برنامج «ET بالعربي» المذاع عبر قناة «MBC4»، الإثنين، إن «الله يرحمها الفنانة دلال أو (ديدي) زي ما كنت بقول لها لما تقولي اسمها وتفتكريها تفتكري الابتسامة الحلوة اللي بتحضن وتحب الكل القلب الطيب والجدعنة والشهامة».

وتابعت: «الله يرحمها كانت دايما تستقبلك ببشاشة تخليكي سعيدة أنك بتقابليها، هي وماما كانوا كأنهم أخوات والصبح يكلموا بعض يطمنوا على بعض واللي فيهم تنزل الشغل التانية تطمن عليها، ويسألوا بعض أكلتي وشربتي إيه ويهتموا بصحة بعض تحسي أنهم أخوات».

واستكملت: «بعد وفاة ماما كانت بتسأل عليا دايما كأن ماما سابتلي خالة لذيذة بتحبني أنا وبنتي، صدمة كبيرة وأنا واحدة من الناس كنت متأكدة أنها هتقوم بس ربنا يرحمها.. وأهم حاجه كانوا بيعملوها في اليوم حتى لو مش كل يوم دايما يقفوا جنب الناس وأي حد محتاجهم، ويقولوا الفرح مش شرط تروحيه لكن الحزن بيكون الإنسان محتاجك».

المصرى اليوم

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