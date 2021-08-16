أحمد داود : «يوم 13» فيلم رعب بتجربة الـ 3D

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تحدث الفنان أحمد داود عن تجربته في فيلم رعب بعنوان «يوم 13» والذي يُعرض بتقنية 3D، وقال داود في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «الفيلم في مراحله النهائية، وتجربة الـ 3D ستكون استثنائية، فالمخرج وائل عبدالله يهتم بكل التفاصيل ليخرج بالفيلم في مستوى عالمي، واثق من أنه سينال إعجاب الجمهور» الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبدالله.

واشتهر داود بجرأته السينمائية والدرامية من خلال تقديمه شخصيات وأنواع مختلفة من الأعمال، وظهر ذلك في تجربة فيلم 122، والذي يعتبر أول فيلم عربي يُعرض بتقنية 4D في السينمات، وقد لاقى الفيلم نجاحًا جماهيريًا ونقديًا، وتجاوزت إيرادات الفيلم 24 مليون جنيه مصري وقت عرضه.

وبجانب فيلم «يوم 13» أعلن داود مؤخرًا عن استعداده لتصوير فيلمه المقبل «هيصة»، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم، حيث يخوض تحديًا جديدًا من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، ليرصد صراع الموهوبين رياضيًا مع الحياة ليمارسوا ما يحبونه وهو كرة القدم، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على بقيّة فريق العمل، الفيلم تأليف محمد ناير.