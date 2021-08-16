في 7 أشهر.. أسعار الحديد تقفز 31%

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الأراضي تتربع بـ19% والفلل الأقل بـ1.4‎

سجل متوسط أسعار المواد الإنشائية محلياً في أول سبعة أشهر من العام الميلادي الحالي 2021 ارتفاعاً، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ جاء الحديد أهم المواد في المقدمة بـ31%، بينما سجل سعر الخرسانة الجاهزة ارتفاعاً بلغ 11.6%، والكيابل 29.4%، والأخشاب بـ16.6%، فيما سجل الأسمنت ارتفاعاً يعتبر الأدنى بين المواد بلغ 3.4%.

وظلت السعودية الأقل ارتفاعاً في متوسط أسعار الحديد، حيث سجل عالمياً صعوداً قارع الـ100% بواقع 98.7% متأثراً بجائحة كورونا، كما يرى الكثير من المختصين.

وفي العقارات؛ حلت الأراضي السكنية في المقدمة بارتفاع بلغ 19.9% في أول سبعة أشهر من العام الحالي، بينما ارتفعت أسعار الشقق السكنية مسجلة +9.8%، وبقيت أسعار الفلل الأقل ارتفاعاً بنسبة +1.4%.

تفصيلاً، نشر عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري رسماً بيانياً وضح من خلاله متوسط أسعار المواد الإنشائية في أول سبعة أشهر من العام الحالي، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بين أن متوسط الأسعار ارتفع محلياً وعالمياً في هذا العام.

وأشار "العمري" إلى أن متوسط أسعار الحديد قفزت محلياً لـ+31% بينما عالمياً سجلت +98.7%، وسجل متوسط سعر الخشب محلياً +16.6% وعالمياً +9.9%.

وتابع "العمري" مقارنة التغير في أسعار الأراضي والعقارات السكنية مع التغير في متوسط أسعار المواد الإنشائية خلال أول 7 أشهر من عام 2021م مقارنة بنفس الفترة من عام 2020م، نجد أن متوسط أسعار الأراضي السكنية ارتفعت+19.9% بينما ارتفعت أسعار الشقق السكنية مسجلة +9.8% ومتوسط أسعار الفلل السكنية +1.4%.

وكان "العمري" قد اقترح، أمس، من خلال عدة تغريدات، نقاطاً يرى أنها في حال تم تطبيقها في برنامج رسوم الأراضي البيضاء ستنعكس إيجاباً على الأسعار، وتسهم في رفع نسب تملك المواطنين للعقار ومحاربة أشكال الاحتكار والاكتناز والمضاربة على الأراضي، بجانب الحد من التضخم الهائل في الأسعار وتكلفة تملك المساكن وتقلّص من حجم التمويل اللازم له.

ومن أبرز مقترحاته أن يتم احتساب رسوم الأراضي البيضاء بناءً على سعر المتر بالسوق، وليس التقييم الذي يتم وفق محددات معينة.

وجاءت الأسعار في آخر سبعة أشهر بشكل ملخص على النحو الآتي:

مواد البناء

ارتفاع الحديد +31%

ارتفاع الكيابل +29.4%

ارتفاع الأخشاب +16.6%

ارتفاع الخرسانة الجاهزة +11.6%

ارتفاع الأسمنت 3.4%

العقارات

أسعار الأراضي ارتفعت 19.9%

أسعار الشقق السكنية ارتفعت 9.8%

أسعار الفلل السكنية ارتفعت 1.4