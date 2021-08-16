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"البيئة" تنظم برنامجاً تدريبياً بجدة لتطوير مهارات منسوبيها

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بعنوان الرقابة البيطرية على مشاريع ومنشآت الثروة الحيوانية

نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامجاً تدريبياً ‏أشرفت على تنظيمه وإعداده الإدارة العامة للموارد البشرية، ممثلةً بمركز التدريب الزراعي بالرياض تحت عنوان "الرقابة البيطرية على مشاريع ومنشآت الثروة الحيوانية" خلال الفترة من 7 إلى 9 محرم، والذي أقيم في مكتب الوزارة بمحافظة جدة.

وشمل البرنامج التدريبي محاضرة عن "الرقابة البيطرية على مشاريع الثروة الحيوانية" للدكتور على الجاسم، ومحاضرة أخرى بعنوان "الرقابة البيطرية على المنشآت البيطرية والرفق بالحيوان" ألقاها الدكتور رشيد الصالحي، ومحاضرة عن "الطرق المثلى لجمع العينات الغذائية من مشاريع الثروة الحيوانية لأغراض الفحص والتحقق والمطابقة " للدكتور عباس الهاشم، ومحاضرة عن "لجان النظر في مخالفات الأنظمة المتعلقة بالثروة الحيوانية" ألقاها المهندس خالد الدهيشي، كما شمل البرنامج التدريبي زيارة ميدانية لأحد المشاريع البيطرية لإنتاج الدجاج في المملكة للتدريب عملياً على أهمية دور الرقابة البيطرية في تحقيق أعلى المعايير العالمية في مجال تربية وتصنيع وتوصيل الدجاج فائق الجودة باستخدام أحدث التكنولوجيات.

وأوضح مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس "سعيد ‏الغامدي" ‏أن الوزارة ‏تسعي في تقديم مثل هذه البرامج لتطوير مهارات منسوبيها ‏حتى يكون هناك تناغم بأهمية استشراف المستقبل والتوسع في التخصصات التي تخدم أهداف الرؤية ‏المباركة للمملكة 2030، عبر برامجها المتنوعة، مثمناً في الوقت نفسه ‏الجهود التي تبذلها الوزارة في متابعة تقديم الخدمات التدريبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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