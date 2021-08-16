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خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 194 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:36 صباحاً
الرياض.. القبض على مواطن و4 مقيمين "سوريين" قاموا بضرب شخص وسرقة هاتفه
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:36 صباحاً
الأمم المتحدة: ارتفاع العمليات الإنسانية عبر الحدود وإحراز تقدم في نقل المساعدات إلى سوريا
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:36 صباحاً
أحمد أبو مسلم: هناك علامة استفهام كبيرة على منظومة التحكيم في مصر
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:29 صباحاً
«العليا لزراعة الأنسجة» تتفقد معمل إكثار النخيل بمركز بحوث الصحراء (صور)
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:29 صباحاً
من كفر الشيخ .. وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق المرحلة الثانية من «بر أمان»
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:29 صباحاً
مكة المكرّمة.. القبض على 4 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود قاموا بسرقة 580 رأساً من الماشية
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:21 صباحاً
إيرادات أفلام الصيف الأسبوع الماضي: 5 أفلام تكتفي بـ 16 مليون جنيه فقط
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:15 صباحاً
تراجع كبير في إيرادات الافلام السينمائية الثلاثاء: الإجمالي مليون و 596 ألف جنيه
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:01 صباحاً
المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 05:59 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
سوريون يقطنون منازل مهدمة في الرقة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 16 أغسطس 2021 01:55 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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