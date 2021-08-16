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تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز

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يختتم الاهلى تدريباتة اليوم الأثنين، إستعدادا لمواجهة طلائع الجيش غدًا الثلاثاء، فى الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز، وينتظر أن يركز بيتسو موسيمانى المدير الفنى خلال المران الختامى على مراجعة الخطة التى سيخوض بها الأهلى اللقاء، والتى تتضمن بناء الهجمات السريعة واستغلال العرضيات فى التسجيل كما يجتمع موسيمانى مع اللاعبين عقب المران لشرح طريقة لعب طلائع الجيش لضمان استيعاب اللاعبين للخطة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 68 نقطة جمعها من خوض 30 مباراة حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر في مباراتين فقط.

بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر في 12 مباراة أخرى.

ويتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة جمعها من 30 مباراة حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر في مباراتين فقط.

وتقام مباراة الأهلى وطلائع الجيش على استاد الجيش المصري بمدينة السويس في تمام الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة ال31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي، فى حراسة المرمى وأمامة علي معلول وأيمن شرف وياسر إبراهيم وأكرم توفيق و حمدي فتحي واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا و والتر بواليا.

المصرى اليوم

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